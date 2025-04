Il messaggio della premier alla Russia

In data 26 aprile, si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni ha accolto con favore la disponibilità dell’Ucraina a un immediato cessate il fuoco, aspettandosi anche una risposta simile dalla Russia. Entrambi i leader hanno riaffermato il sostegno agli sforzi del Presidente Trump per una pace giusta e duratura che garantisca sicurezza e libertà all’Ucraina. Meloni ha espresso condoglianze per le vittime dei recenti attacchi russi, sottolineando la necessità urgente di un cessate il fuoco incondizionato e l’impegno di Mosca verso un processo di pace.

Meloni ha anche avuto un breve colloquio con Trump ai funerali di Papa Francesco, definendo l’incontro tra Trump e Zelensky al funerale come significativo. Zelensky ha apprezzato la chiarezza della posizione di Meloni, evidenziando l’importanza di esercitare pressioni sulla Russia, ricordando che, nonostante l’assenso al cessate il fuoco, la Russia ha continuato a colpire. Ha discusso dell’importanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e della necessità di sforzi per ripristinare la pace.

Zelensky ha informato Meloni sugli incontri con rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania, sostenendo che un cessate il fuoco senza condizioni è essenziale per una pace sostenibile. Ha anche menzionato colloqui con il presidente Macron riguardo alla pressione su Mosca e la situazione in Ucraina, richiamando l’attenzione sulla necessità di rinforzare la difesa aerea. Infine, una discussione con il leader britannico Keir Starmer ha sottolineato che la coalizione internazionale continuerà a lavorare per stabilire garanzie di sicurezza e un cessate il fuoco.