Il messaggio del presidente alla comunità familiare

Il tragico incidente che ha portato alla morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi ha suscitato un profondo dolore in tutto il mondo sportivo e ha raggiunto le massime autorità istituzionali. La 19enne, che faceva parte del Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino, era considerata una delle promesse dello sci nazionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso le sue condoglianze attraverso un messaggio indirizzato ai familiari di Matilde, manifestando la sua profonda commozione per la scomparsa prematura della giovane atleta.

Nel suo messaggio, inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, Mattarella ha sottolineato il rammarico per l’accaduto e ha chiesto di trasmettere il suo cordoglio e la sua vicinanza all’Esercito Italiano. La notizia della morte di Matilde ha colpito non solo la famiglia e gli amici, ma anche colleghi e sostenitori, che hanno condiviso il loro dolore e i loro ricordi. In questo momento di grande tristezza, la comunità sportiva ha unito le forze per rendere omaggio a una giovane promessa che ha dedicato la sua vita alla pratica dello sport.

Il coinvolgimento del Presidente Mattarella evidenzia l’importanza e la gravità della situazione, nonché il rispetto e la riconoscenza che la nazione prova nei confronti degli atleti che rappresentano il paese. La morte di Matilde Lorenzi non è solo una perdita per la sua famiglia e per il mondo dello sport, ma un tragico avvenimento che ricorda la fragilità della vita e l’imprevedibilità degli eventi.

Il messaggio del Presidente, oltre a manifestare cordoglio, sottolinea anche l’importanza del supporto istituzionale in momenti di dolore collettivo. L’affetto e la sensibilità manifeste nei riguardi della giovane atleta sono un segno di quanto la sua figura fosse significativa per il movimento sportivo italiano. La notizia è ancora in fase di aggiornamento, ma l’impatto della tragedia si fa sentire in ogni angolo della comunità sportiva e oltre.