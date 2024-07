il messaggio del cantante dopo la tragedia

Nel corso delle ultime ore Gigi D’Alessio si è reso protagonista di un messaggio pubblico di grande vicinanza a seguito della tragedia che ha colpito Scampia. Il celebre cantante, che è legato molto alla sua Napoli, ha voluto mostrare tutto il suo sostegno per le vittime del crollo della Vela Celeste. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mentre trascorre un’intensa estate in cui è impegnato nel suo tour che prevede tappe in giro per l’Italia, Gigi D’Alessio è stato colpito dalla recente tragedia avvenuta nel quartiere di Scampia. Il cantante napoletano ama molto la Campania, in particolare Napoli, e non ci ha pensato due volte a rivolgere un commovente messaggio alle vittime e familiari del dramma avvenuto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio.

Qualche ora fa, il noto cantautore ha pubblicato due foto del crollo della Vela Celeste sul suo profilo Instagram in cui ha scritto una commovente dedica. Queste sono state le sue parole:

Con la mente e con il cuore rivolti alle vittime e alle loro famiglie e a tutti i feriti e sfollati a causa di questa grave tragedia.

Attualmente molte persone stanno vivendo un momento di grande dolore e, con il suo gesto, il cantante napoletano ha voluto mostrare conforto e supporto alla sua Napoli.

Gigi D’Alessio sulla tragedia a Scampia: cosa è successo

Tra la notte di lunedì 22 e martedì 23 luglio il ballatoio nella Vela Celeste di Scampia è crollato. Le vittime della tragedia sono un ragazzo 29enne e una 35enne i quali hanno perso la vita. Il primo è morto sul colpo. Stiamo parlando di Roberto Abbruzzo, un macellaio della zona il quale lascia una figlia di circa due anni.

Mentre la 35enne, Margherita Della Ragione, è stata trasportata in ospedale ma inutili sono stati i tentativi di mantenerla in vita. Oltre alle due vittime, i feriti ammontano a 13. Tra questi ultimi ci sono anche sette bambini tra i due e i 10 anni i quali sono in gravi condizioni condizioni.