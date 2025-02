Il messaggio dei due artisti

Fedez, uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025, si esibirà con il cantautore Marco Masini durante la serata dedicata ai duetti, reinterpretando il brano “Bella Stronza”. Questa scelta ha suscitato diverse polemiche, e i due artisti hanno annunciato che il testo della canzone rimarrà invariato ma verrà arricchito con nuove strofe scritte da Fedez per l’occasione. Masini, dopo settimane di silenzio, ha confermato su Instagram che non ci saranno modifiche al testo originale e ha sottolineato che la collaborazione ha portato alla creazione di una nuova narrazione.

Ci sono speculazioni sul fatto che la canzone possa essere dedicata a Chiara Ferragni, la moglie di Fedez, ma lui ha chiarito che le nuove parti non riguarderanno né la ex moglie né l’amante. Il tema della canzone è descritto come un riflesso della depressione, presentato in forma di una canzone d’amore.

“Bella Stronza”, originariamente pubblicata nel 1995, è soggetta a critiche contemporanee per il suo linguaggio ritenuto inadeguato, in particolare per riferimenti a violenza sessuale. L’opinione pubblica si è divisa: mentre alcuni, come lo psicologo Alberto Pellai, sollevano questioni etiche sulla performance, altri, come Daniele Capezzone, difendono la libertà di espressione degli artisti, sostenendo che si sta esagerando con il politically correct. La questione del brano mette in evidenza la tensione tra sensibilità moderna e arte tradizionale.