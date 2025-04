Il Messaggio Contiene un Errore

Oggi, alcuni clienti della banca Intesa Sanpaolo hanno ricevuto notifiche di un presunto addebito “non contabilizzato” di 1000 euro, causando preoccupazione tra gli utenti. Fortunatamente, non si trattava di una truffa né di una reale sottrazione di denaro, ma di un malfunzionamento dei sistemi informatici della banca. I problemi sono durati circa due ore, dalle 8:55 alle 10:45, e hanno incluso difficoltà nel compiere pagamenti e prelievi presso gli sportelli automatici.

Intesa Sanpaolo ha rassicurato i propri clienti chiarendo che il disservizio era “non continuativo” e riguardava messaggi automatici erronei, definiti come un “blocco dare”. È stato evidenziato che, nonostante le notifiche, i flussi di denaro reali non sono stati compromessi. Questi messaggi, relativi a finti addebiti, sono stati rapidamente rimossi dall’home banking dei clienti.

Si ricorda che un episodio simile era già accaduto il 28 febbraio, quando i clienti avevano affrontato problemi analoghi per prelievi e pagamenti, con la comparsa di messaggi di addebiti fantasma. Anche in quella occasione non ci sono stati attacchi informatici o truffe.

Le rassicurazioni fornite dalla banca hanno contribuito a calmare le ansie dei correntisti, i quali, inizialmente preoccupati alla vista del messaggio, hanno poi scoperto che non vi era stata alcuna uscita di denaro dai loro conti. Gli utenti possono ora stare tranquilli, poiché i disservizi sono stati causati da problemi tecnici interni e non da fattori esterni.