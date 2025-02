Il messaggio alla consorte del suo ‘eroe’ Zaccagni

Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha criticato Chiara Nasti, influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, per le sue recenti dichiarazioni riguardo al vaccino contro la pertosse durante la gravidanza. Nasti ha affermato di aver rifiutato il vaccino, esprimendo dubbi sulla sua utilità e parlando di possibili effetti avversi. Burioni, in risposta, ha sottolineato la pericolosità della pertosse, una malattia altamente contagiosa e potenzialmente letale per i neonati.

L’influencer ha comunicato la sua scelta durante una sessione di domande sui social, affermando che preferisce non iniettare sostanze estranee nel suo corpo e che non lo hanno fatto nemmeno i suoi familiari in passato. Questo messaggio è stato diffuso a oltre due milioni di suoi follower, preoccupando Burioni, che ha evidenziato che, contrariamente ad altre malattie, gli anticorpi contro la pertosse non sono trasferiti dalla madre al feto, rendendo i neonati vulnerabili.

Burioni ha usato una metafora calcistica per spiegare l’importanza della vaccinazione: per vincere, non basta segnare gol, ma è necessario avere anche una difesa solida. Ha raccomandato che le future madri si vaccinino prima della nascita del bambino e ha aggiunto che anche i padri dovrebbero farlo per proteggere i neonati. Questa controversia ha riacceso il dibattito sulla vaccinazione in gravidanza e sui rischi connessi al rifiuto di vaccini importanti come quello contro la pertosse.