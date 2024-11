Il messaggio a Maria Falcone e i tre amici fedeli

Dopo aver scontato tre anni di carcere per estorsione e aver ottenuto l’affidamento in prova dopo sei mesi, Fabrizio Miccoli, ex attaccante di Palermo, Lecce e Juventus, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. In questa intervista, Miccoli riflette sulla sua vita dopo il carcere e sull’incontro con Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, a cui aveva rivolto parole offensive nel 2011. Miccoli ha avuto l’opportunità di chiarire la sua posizione e di scusarsi per i suoi commenti.

Durante il colloquio con la dottoressa Falcone, Miccoli ha espresso il suo sincero pentimento, rivelando di aver portato a lungo un grande senso di colpa. La Falcone ha compreso il suo dolore, e insieme hanno deciso di impegnarsi in iniziative di solidarietà a Palermo, segno del reale pentimento di Miccoli. L’ex calciatore approfitta dell’intervista per riflettere anche sulle sue relazioni personali, evidenziando che, dopo la sua detenzione e il ritiro dal calcio, molti amici lo hanno abbandonato.

Miccoli ha affermato: “Ai tempi ne avevo diecimila. Oggi sono tre, ma va bene così. Bastano loro, sono fratelli.” Tra i pochi amici rimasti ci sono Roberto D’Aversa, Serse Cosmi e Francesco Moriero, con cui ha mantenuto i contatti. Ricordando gli errori passati, ha dichiarato di essere stato “molto ingenuo” e “troppo disponibile”, non riuscendo a negare il suo aiuto economico agli altri.

Liberato nel 2022, Miccoli ha investito i risparmi guadagnati nella sua carriera calcistica nella creazione di strutture alberghiere, partecipando attivamente alla gestione di queste, soprattutto nelle attività di check-in. Ha anche fondato una scuola calcio a Lecce, proseguendo così il suo legame con il mondo sportivo.

Questa nuova vita segna un importante cambiamento per l’ex calciatore, che cerca di ricostruire la propria reputazione e di utilizzare la sua esperienza per aiutare gli altri, affrontando il passato e guardando al futuro con rinnovato impegno.