Il Messaggero ricorda le Calippe: “Oggi dopo 14 anni hanno la loro rivincita”

Chi bazzica questo blog dagli esordi sicuramente si ricorda di Debora e Romina, le due ragazze di Ostia che nel 2010 sono diventate famose a causa di un loro intervento ai microfoni di SkyTg24 in cui spiegavano come combattevano la calura estiva: “Con un Calippo e una bira“. Oggi Il Messaggero, a distanza di 14 anni, le ha celebrate. “Hanno la loro rivincita!“.

Rinominate da tutti Le Calippe, Debora e Romina nel 2019 tornarono alla ribalta con un loro singolo promosso nientemeno che nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso.

“Sono state bersagliate per anni, additate come coatte e volgari” – si legge su Il Messaggero – “ma oggi nell’epoca del filler e dei filtri di TikTok c’è chi le rimpiange come autentiche e spontanee, imbarazzate davanti alla telecamera come nessuna ragazza di oggi sarebbe mai. Debora e Romina, le “Le Calippe”, le due giovani romane che nel 2010 sulla spiaggia di Ostia ai microfoni di Sky Tg ostentavano orgogliose di aver preso “una bira e un calippo” per combattere la canicola estiva, oggi hanno la loro rivincita”.