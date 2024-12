Il Messaggero celebra il Giubileo con un videomapping sulla facciata

Un’installazione visiva straordinaria è stata proiettata sulla storica sede del quotidiano romano Il Messaggero, in via del Tritone, per inaugurare le festività natalizie e celebrare l’inizio dell’Anno Santo 2025. L’Amministratore Delegato del giornale, Azzurra Caltagirone, ha dato il via all’animazione, realizzata da Enel, che mostra sulla facciata del palazzo le pagine storiche del quotidiano, documentando gli eventi più significativi dell’Italia e del mondo negli ultimi cento anni e oltre. L’evento ha visto la partecipazione di Monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e delegato del Papa per il Giubileo, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, e Andrea Tornielli, Direttore Editoriale.

Durante il periodo delle festività, le pagine più iconiche del giornale accompagneranno turisti e cittadini romani nello shopping natalizio, arricchendo il centro della Capitale con colori e luci. Le pagine selezionate hanno immortalato notizie di grande rilievo, culminando con la visita di Papa Francesco in via del Tritone. Gli interessati potranno anche collegarsi in tempo reale alla homepage del giornale tramite un QR code proiettato durante l’installazione.

Grazie al supporto di Enel e alla collaborazione progettuale di Enel X, l’installazione sarà ulteriormente valorizzata da una nuova illuminazione a radianza colorata, che metterà in risalto i dettagli architettonici dell’edificio de Il Messaggero, dall’imponente tettoia ai balconi, creando così uno spettacolo immersivo che catturerà l’attenzione dei visitatori. L’iniziativa si propone di coniugare la modernità dell’installazione che valorizza la tecnologia della luce con la tradizione del racconto, unendo ricordi di immagini passate, presenti e future, per celebrare insieme al Vaticano l’arrivo del Giubileo 2025.

Questa installazione simboleggia un legame storico tra il quotidiano di Roma e lo Stato Vaticano, caratterizzato da scambi, cronache e narratività nel corso del tempo, sottolineando l’importanza di un racconto condiviso che attraversa le generazioni e le epoche. Contribuisce a dare una dimensione festiva alla capitale e rappresenta un omaggio alla storia e alla cultura italiana.