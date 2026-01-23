Il Mercosur, opportunità per l’economia del Veneto

Il Mercosur è attualmente una destinazione di nicchia per le esportazioni del Veneto, ma il suo peso strategico sta crescendo, soprattutto per la metalmeccanica e per il sistema manifatturiero regionale. Solo lo 0,9% delle vendite all’estero delle imprese venete è diretto verso i Paesi sudamericani dell’area, una quota che ha registrato una flessione dell’1,8% nell’ultimo anno.

Le esportazioni verso il Mercosur sono concentrate nei settori a maggiore contenuto industriale, come macchinari e impianti, con un valore che supera i 311 milioni di euro. Seguono i prodotti chimici e le apparecchiature elettriche, mentre altre lavorazioni mostrano andamenti particolarmente dinamici. Ad esempio, le vendite di macchinari sono cresciute di oltre il 4%, mentre i prodotti in metallo hanno segnato un aumento vicino al 48%.

Il Brasile è il principale partner commerciale per le imprese della regione, assorbendo circa il 69% dell’export veneto diretto nell’area Mercosur. L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur è considerato una scelta strategica, soprattutto per i settori oggi più penalizzati dai dazi. La diversificazione dei mercati di riferimento è sempre più importante per le imprese venete, che possono trovare opportunità nel Mercosur, composto da Paesi in forte evoluzione.

L’opportunità riguarda anche il mondo dell’artigianato, pilastro dell’economia veneta. Molte imprese artigiane non esportano direttamente, ma lavorano all’interno delle filiere della metalmeccanica e della meccanica strumentale. Uno sblocco dell’accordo potrebbe portare benefici lungo tutta la catena produttiva, rafforzando competitività, investimenti e occupazione. Nei mercati del Mercosur c’è una domanda crescente di prodotti di qualità, spesso più vicini alla dimensione artigianale che a quella della produzione di massa.