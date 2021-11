Dopo una forte flessione nel 2020, il mercato globale dei beni di lusso personali è destinato quest’anno a tornare ai livelli del 2019 (283 miliardi di euro contro 281 miliardi di euro), sostenuto da un quasi raddoppio della spesa in Cina e dalla continua crescita online, secondo l’ultimo report “Bain & Company Luxury Study”. La società di consulenza Bain & Company lo descrive come “un perfetto recupero a forma di V dalla pandemia”. C’era da aspettarsi un rimbalzo quando i negozi hanno riaperto dopo il blocco, ma superare il massimo del 2019 è al di là di ogni più rosea previsione.

Bain stima che il mercato del lusso di seconda mano sia salito fino a raggiungere i 33 miliardi di euro nel 2021, trainato dall’aumento della domanda e da un’arena competitiva in crescita. A titolo di confronto, il mercato dell’usato è cresciuto del 65% tra il 2017 e il 2021, contro una crescita del 12% nello stesso periodo del lusso nuovo. Bain vede ancora il segmento del lusso personale crescere tra il 6% e l’8% all’anno fino al 2025. Da gli elementi salienti del rapporto emerge come nel 2021, la domanda di beni di lusso in Cina è aumentata del 97% rispetto al 2019. Entro il 2025, i consumatori cinesi dovrebbero rappresentare tra il 40% e il 45% di tutti i consumatori di beni di lusso personali.

Tra il 25% e il 27% dello shopping di lusso sarà effettuato nella Cina continentale. Nel 2021, si prevede che il canale online rappresenterà circa il 21% del totale degli acquisti di lusso, rispetto al 12% del 2019 [con i siti Web controllati dai brand del segmento che rappresentano il 40% del segmento online]. Dopo un balzo del 50% dal 2019 al 2020, l’online continua a crescere, crescendo del 27% dal 2020 al 2021 per raggiungere un valore di mercato stimato di 62 miliardi di euro quest’anno, grazie all’adozione accelerata durante il COVID con i clienti di nuova acquisizione. I siti web controllati dai brand di settore rappresentano ora il 40% del segmento online, rispetto al 30% nel 2019. I negozi online e monomarca combinati sono stati i canali chiave per la ripresa del 2021 e guideranno la crescita nel medio termine.

Si prevede che oltre il 70% di questi acquisti online sarà effettuato da Millennial e Generazione Z. “È probabile che la crisi segnerà una svolta per il lusso come lo conoscevamo – i marchi di lusso continueranno a ridefinirsi, ampliando la loro missione oltre la creatività e l’eccellenza, diventando abilitatori di cambiamento sociale e culturale” ha affermato Federica Levato, partner, Bain & Company.