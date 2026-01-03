Il Mercante in scena a Furore

La magia del celebre gioco del Mercante in Fiera prende vita a Furore in una versione tutta teatrale e musicale con “Il Mercante – La Fiera delle Meraviglie”, ideato e diretto da Alessandro D’Auria, artista noto nel mondo dello spettacolo e orgoglioso figlio della città di Pompei. L’evento, prodotto da Korakora – Esperienze Straordinarie, trasforma il pubblico in protagonista assoluto, regalando una serata dove musica, danza, comicità e gioco si fondono in un’esperienza unica.

Lo show prende spunto dal gioco tradizionale, ma lo reinventa: cantanti, attori e ballerine si muovono sul palco sotto la direzione del Mercante, in un vero e proprio varietà a 360 gradi. Gli spettatori non sono più semplici osservatori, ma partecipano attivamente alle sfide e alle prove interattive, guadagnando carte che permettono di ambire a straordinari premi.

Un’occasione per divertirsi in maniera originale e coinvolgente, dove ogni carta può cambiare le sorti del gioco e dove il pubblico, tra risate, musica dal vivo e coreografie, diventa parte integrante dello spettacolo. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio alle ore 20:00 nella Sala Federico Fellini, in Piazza Mola a Furore. Una serata pensata per chi ama il teatro, la musica e l’interazione, pronta a trasformare la tradizione del Mercante in Fiera in un’esperienza straordinaria. Il pubblico è invitato a vivere la serata come protagonista.