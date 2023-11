Il meme sui bambini che stonano Bonnie Tyler è virale: ecco da che film è tratto

In queste settimane sono virali alcuni video meme (sia su Instagram sia su TikTok) in cui ci sono bambini che stonano Total Eclipse Of The Heart di Bonnie Tyler in quella che sembra essere una recita scolastica.

Il meme è semplice: viene posta una domanda con varie opzioni (tutte stonate) fino all’illuminazione finale (con il bambino che canta bene). Ecco alcuni esempi:

In molti si sono chiesti: “ma da che film è tratta la scena?” e la risposta è semplice. La scena incriminata è tratta dal film del 2010 dal titolo Diary Of A Wimpy Kid, famoso nel nostro paese col titolo tradotto Diario Di Una Schiappa.

Ecco la scena originale:



Ora potete vantarvene con i vostri amici.

You’re welcome.

Bonnie Tyler in tutto ciò ringrazia.