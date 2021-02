“Le campagne di prevenzione ripetute funzionano”, ha affermato Ignazio Stanganelli, presidente dell’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), “lo dimostrano i dati dei nostri studi: non solo il sole è sempre più amico della pelle dei bambini italiani, ma sta calando anche l’incidenza dei melanomi tra gli under quaranta. Non abbassiamo la guardia con il COVID. Le mancate visite solo nel primo trimestre della pandemia ci hanno fatto tornare ai numeri degli anni ’80, quando la diagnosi precoce intercettava appena il 65% dei casi contro una media di quasi il 90% del periodo pre-Coronavirus”.

I risultati di sui parla Stanganelli sono quelli emersi dal confronto fra due campagne di sensibilizzazione svolte rispettivamente nel 2015 e 2001. I numeri parlano chiaro: sebbene quasi un bambino su quattro (23,3%) subisca una esposizione intensa soprattutto al mare (87,7% del campione), la prevalenza delle scottature è calata del 4,4% negli ultimi 15 anni. Contemporaneamente è aumentato del 14,7% l’uso di creme solari (dal 71,1% all’85,8%) e dell’11,1% (dal 19,7% al 28,8%) l’uso della maglietta ogni volta che si sta al sole. Il cappello invece non viene considerato un mezzo di protezione tanto che è aumentato del 6,6% chi non lo usa mai (dal 20,9% al 26,5%). “Comparando i due studi italiani ad altri simili condotti in Europa e negli USA – ha sottolineato il presidente IMI – emerge che per aumentare la consapevolezza sulla corretta esposizione solare sono molto più efficaci un elevato numero di messaggi educativi a bassa intensità, ma continui e da più fonti come la scuola, lo sport o le associazioni ricreative. Le campagne devono coinvolgere sia i bambini sia i genitori”.

Fare corretta informazione sul melanoma e aumentare la consapevolezza dei pazienti sono gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione “Oltre la pelle”, promossa da Novartis in collaborazione con Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus, che ha dato vista a una serie di podcast “Oltre la pelle diary – Storie in ascolto”, dedicati al percorso che i pazienti con melanoma compiono dalla diagnosi alla terapia. Li trovate qui sotto