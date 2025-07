Il MEI 2025: La Capitale della Musica Indipendente Italiana

Dal 3 al 5 ottobre, Faenza ospiterà il MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, giunto alla sua trentesima edizione. Questo evento diventa il fulcro della musica indipendente e emergente in Italia, con circa 1.500 artisti e band partecipanti.

La manifestazione inizierà il 3 ottobre con l’inaugurazione della mostra “30 Anni di MEI in foto” e un concerto di Antonella Ruggiero al Teatro Masini, dove riceverà un prestigioso Premio alla Carriera. Il programma prosegue nelle giornate successive con concerti, incontri e tavole rotonde, inclusa una discussione su strategie per artisti nell’era dello streaming.

Il 4 ottobre verranno conferite le Targhe MEI 2025. Eugenio Finardi sarà premiato come Artista Indipendente dell’anno, mentre Anna Castiglia riceverà il titolo di Artista Emergente. Tony Esposito sarà riconosciuto con il Premio MEI Musica per la Pace per il suo impegno sociale. La giornata culminerà con concerti dal vivo, incluso il gruppo punk Punkcake, e attività dedicate alle giovani artiste.

Il 5 ottobre si terrà la prima assoluta di “Opera Indie”, un’opera sinfonica che reinterpreta brani iconici della musica indipendente italiana. Durante l’intero evento, vi saranno anche possibilità di firmacopie con vari artisti presso il Palazzo del Comune di Faenza. L’ingresso alle diverse attività del MEI è libero, grazie al supporto di enti locali e regionali.