Il matrimonio sorprendente in passerella

Jordan Bowen e Luca Marchetto si sono sposati a sorpresa al termine della loro sfilata durante la Milano Fashion Week, festeggiando l’unione con amici e familiari. I due stilisti, fondatori del marchio JordanLuca, hanno unito il loro amore con la passione per la moda, sorprendendo gli ospiti con una cerimonia nuziale al termine della sfilata della loro collezione per l’inverno.

L’evento si è svolto in un’atmosfera festosa, con un’orchestra dal vivo e una torta nuziale a più piani. Invece della tradizionale uscita finale, i designer sono apparsi insieme a un’amica inglese che ha officiato la cerimonia. La loro unione era già stata ufficialmente registrata nel Regno Unito, ma il matrimonio si è concretizzato in modo inaspettato durante la sfilata. Luca ha ricordato come l’idea di sposarsi sia nata in un momento di quotidianità: “Una sera eravamo in cucina a tagliare le cipolle quando Jordan mi ha chiesto ‘perché non ci sposiamo?’ ed è sembrata un’idea bellissima”.

La passerella ha visto sfilare non solo modelli professionisti, ma anche parenti e amici della coppia. Hanno partecipato i genitori e il fratello di Luca, la madre di Jordan e vari cugini, rendendo l’evento una grande celebrazione dell’amore e dell’amicizia. Il culmine della cerimonia è stato segnato dallo scambio dei voti e degli anelli, accompagnato da emozioni sincere e lacrime di gioia.

I due stilisti hanno dichiarato che “l’amore vive tanto nell’essere quanto nel fare: solo attraverso l’espressione trova la sua vera essenza”. Hanno sottolineato come l’amore possa trasformare ogni cosa, specialmente in un mondo frammentato come quello attuale. Durante la loro avventura insieme, sono entusiasti di esplorare il futuro, arricchito dai ‘tesori del passato’. Questo concetto si riflette nella loro nuova collezione, che reinterpreta i capi iconici del brand, mantenendo un forte legame con lo stile britannico. Tra le novità ci sono reinterpretazioni del montgomery, dell’impermeabile in stile Barbour e del trench a doppia cintura, tutti capi che celebrano l’eleganza e la tradizione.