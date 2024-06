il matrimonio sarebbe già finito 

Sarebbe finita tra Francesca Pascale e Paola Turci. Pare proprio essere arrivato il capolinea, anche se poco tempo dopo la loro unione. Stando a quanto riportato da ‘Dagospia’, la coppia sarebbe in una crisi profonda, l’ennesima nella scia di altre celebri rotture nel mondo dello spettacolo. Si pensi solamente alle più recenti e immediate nella mente di tutti, come Francesco Totti e Ilary Blasi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Francesca Neri e Claudio Amendola, e ovviamente Chiara Ferragni e Fedez.

Dopo cinque anni, non sembra solo una voce quella che rivela come Francesca Pascale e Paola Turci stiano affrontando problemi che potrebbero condurre alla fine del matrimonio. Già da circa un anno, si parla intensamente di tensioni e bisticci tra le due.

Alcuni degli episodi più controversi, per esempio, si riscontrano in una dichiarazione di Pascale a Belve, il programma presentato da Francesca Fagnani. Qui, una frase in particolare avrebbe infastidito Turci. E poi, ci sarebbe anche un video su Instagram della cantante con la giovane attrice Valentina Dispari, che non sarebbe stato proprio ben accolto dalla moglie Francesca.

Nel video diffuso da ‘Dagospia’, Paola Turci presenzia all’evento “Procida racconta – sei autori in cerca di personaggio”, tenutosi sull’isola partenopea dal 5 al 9 giugno. Durante l’evento, ci sarebbe stato uno scambio affettuoso tra la cantante e Valentina Dispari. Turci, proprio per l’occasione, ha anche dedicato la canzone “Vai, Valentina” di Ornella Vanoni.

Turci ha condiviso foto e video dell’evento, esponendo “alla luce del sole” il suo forte legame di amicizia con Dispari, oltre che con la scrittrice Chiara Gamberale. La notizia di oggi su ‘Dagospia’ ha aggiunto un ulteriore capitolo all’apparente serenità della coppia. Insomma, oltre alle recenti separazioni nel mondo delle celebrità, questa potrebbe diventare l’ennesima delusione per molti fan.

Non ci sono conferme o smentite ufficiali, ma la recente storia Instagram di Francesca Pascale potrebbe suggerire un’atmosfera di tensione nella coppia. Si può leggere nel fotogramma condiviso una citazione: “Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo” con una dedica personale “A me”. E allora, cosa potremmo dedurre da questo tipo di comunicazioni?