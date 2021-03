Il Royal wedding di Harry e Meghan? Vero quanto le fiction di Live Non è la d’Urso. Il matrimonio a cui tutto il mondo ha assistito nel maggio del 2018 era una sorta di sceneggiata. I due sposi nell’intervista choc rilasciata ad Oprah non solo hanno lanciato pesantissime accuse alla famiglia reale, ma hanno fatto una confessione sulla loro unione. Sembra infatti che tre giorni prima del matrimonio andato in onda in mondovisione, Harry e Meghan si siano sposati in segreto.

“La verità è che ci siamo sposati tre giorni prima del matrimonio che avete visto. Nessuno lo sa. Era un segreto. Abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e gli abbiamo chiesto di sposarci in privato giorni prima dell’evento organizzato dalla famiglia reale. Abbiamo detto all’arcivescovo che il matrimonio con gli invitati era uno spettacolo per il mondo, ma che noi volevamo una vera unione tra noi, una cosa più vera e nostra. Era una cosa davvero intima, eravamo in tre. Quello che avete visto tutti non è stato nostro giorno speciale”.

In pratica nella famiglia reale è pieno di razzisti, Kate Middleton è una str**za che ha fatto piangere Meghan, Carlo non parla più al figlio e il matrimonio reale era una farsa.

Meghan Markle and Prince Harry reveal that they were married by the Archbishop of Canterbury three days before their televised wedding. pic.twitter.com/iitYkUTH0i — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

Wait Meghan and Harry got married three days before their wedding with the Archbishop of Canterbury in their backyard OMG #OprahMeghanHarry — lisasharkey (@lisasharkey) March 8, 2021

“3 days before our wedding we got married” reveals Meghan. “Just the 3 of us” That’s Harry and the Archbishop of Canterbury, Meghan tells Oprah — David Charter (@DavidCharter) March 8, 2021

Il matrimonio di Harry e Meghan, il video.