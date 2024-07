Il matrimonio del secolo, uno degli invitati è davvero un tipo speciale (Foto)

Doveva essere un tranquillo pomeriggio di primavera, una giornata perfetta per un matrimonio all’aperto, ma nessuno degli invitati aveva di certo immaginato che quell’evento fosse destinato a diventare memorabile, tanto da fare il giro del mondo e finire rimbalzato in rete come nessuno altro prima.

Se vi state chiedendo cosa possa essere in grado di rendere tale un matrimonio, la risposta è semplice e, se anche per il vostro giorno più bello desiderate tanta visibilità senza essere una star, tutto quello che pare servirvi non è altro che un vero lama come invitato! Gli ospiti di sicuro saranno rimasti sbigottiti alla vista dell’animale tra gli invitati, ma anche dal web lo stupore non è stato minore, soprattutto per l’outfit scelto per l’animale!

Matrimonio in giacca e cravatta per il lama più celebre del web: Tutti vorremmo un invitato così!

Un matrimonio con tanti invitati tutti in abiti formali, nessuna eccezione fatta nemmeno per gli animali! Se vedere un cagnolino intento a presenziare in un giorno come questo è ormai una consuetudine, vedere invece un lama assistere alla cerimonia con tanto di abito elegante non è cosi frequente, soprattutto perché l’animale è sembrato anche trovarsi parecchio a proprio agio.

La cerimonia è dunque divenuta in un attimo un evento straordinario grazie ad una delle idee che di certo sfida le convenzioni comuni. Questo lama è sembrato essere davvero impeccabile e per alcuni può essere stato addirittura difficile scorgerlo tra gli ospiti mentre seguiva tutto con attenzione. Un gesto che sottolinea senza dubbio anche l’originalità ed il senso dell’umorismo degli sposi, anche se non proprio da tutti è stato colto con entusiasmo.

Per molti utenti del web, infatti, la pratica è sembrata poco rispettosa della natura dell’animale, strumentalizzato per il divertimento dei partecipanti. Stando alle foto però, non sembra affatto che il lama si sia sentito “offeso”, ha invece vestito i suoi abiti eleganti con estrema classe per tutta la durata della cerimonia rubacchiando snack offerti per lui da ogni invitato.

L’unico problema è stato però forse uno, nel giorno in cui gli sposi dovrebbero essere i protagonisti assoluti, infatti, la scena questa volta è stata rubata tutta dell’ospite d’onore, un fattore da mettere senza dubbio in conto se qualcuno volesse emulare il matrimonio ed invitare un lama per rendere uniche le proprie nozze.