Il matrimonio da sogno di Diletta Leotta nasconde un dettaglio, ma tutti l’hanno notato sull’abito da sposa

Da circa un giorno non si parla d’altro che dello sfavillante matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. I due si sono sposati ieri, sabato 22 giugno, a Vulcano, una delle splendide isole Eolie, a largo della costa messinese in Sicilia. Diletta Leotta e compagno sono arrivati a conclusione di questo splendido evento, realizzando così il loro sogno d’amore meno di un anno dopo la nascita della loro prima figlia, Aria.

La proposta di matrimonio era arrivata ormai l’estate scorsa. I due avevano scelto di mantenere la notizia segreta per un po’ di tempo solo per non togliere troppa attenzione all’arrivo della bambina. Qualche mese dopo, finalmente, Diletta Leotta e Karius hanno condiviso il grande annuncio con i follower e gli amici, mostrando l’anello di diamanti della conduttrice.

Adesso sono ufficialmente marito e moglie. Per celebrare il loro amore eterno hanno organizzato un elegante evento presso il lussuoso Therasia Resort. Quanti look ha indossato la sposa per il grande giorno?

Il matrimonio si è aperto con un’accoglienza speciale: tutti hanno avuto una sorta di “kit di benvenuto” personalizzato. La sera, si è tenuto un raffinato white party in cui gli invitati hanno seguito un dress code con l’outfit in bianco, seguendo il tema scelto dagli sposi. Anche Diletta Leotta e Loris Karius hanno rispettato il dress code, ovviamente: lei indossava due mini dress, mentre lui optava per un completo elegante in versione oversize. La mattina seguente, la coppia, dopo essersi rilassata, è tornata a brillare di eleganza durante la cerimonia nella chiesa delle Grazie di Gelso.

La conduttrice ha scelto Atelier Emé per tutti i suoi abiti, incluso il mini dress di pizzo per l’addio al nubilato e gli abiti per il matrimonio. Accompagnata all’altare dal padre Rosario, Diletta Leotta ha incantato tutti con uno splendido abito su misura. E dunque, gonna ampia con motivi floreali, bustier e lunghe maniche in pizzo. Frontalmente, era leggermente accollato, per la schiena, invece, aspetto molto scollato.

Una chicca, la splendida dedica d’amore sul velo lungo: “All I ever wanted” (tutto ciò che ho sempre voluto) scritto alla fine del velo. Loris Karius, felicissimo, ha potuto leggere la dedica solo quando Diletta Leotta è arrivata all’altare. Anche la piccola Aria era presente durante il bacio finale della cerimonia di nozze.

A Vulcano, per il ricevimento, Diletta Leotta ha cambiato look. Stessa acconciatura, ma il suo abito da sposa era adesso senza il velo e la maxi gonna, lasciando spazio a un abito in pizzo a sirena con corsetto e schiena nuda fino al collo. Il secondo abito ha messo in risalto il corsetto e la figura snella di Diletta Leotta tra tutti gli altri invitati, eleganti anche loro, a bordo piscina.

L’ultimo cambio d’abito è avvenuto per il taglio della torta a tre piani prima dei fuochi d’artificio. Per questo momento, Loris Karius ha indossato uno smoking verde oliva, mentre Diletta Leotta si è presentata con un abito trasparente decorato con motivi floreali. Per la parte finale del ricevimento, la sposa ha sfoggiato un abito con scollo a cuore, perfetto per un evento estivo, oltre che nella caldissima Sicilia.