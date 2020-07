La Juve che prende tre gol in cinque minuti, dopo averne presi due in quattro partite, è la prova di come in questo momento non esistano certezze tecniche o tattiche, solo grandi momenti atletici e possibili crolli fisici. Alla fine, proprio la squadra colpita quattro volte dev’essere soddisfatta nel giorno più matto dell’anno: ma soltanto perché la Lazio aveva prima perduto a Lecce. Altrimenti si sarebbe fatta di nuovo più vicina, a tre giorni da Juve-Atalanta. E chissà cosa pensa Antonio Conte di quel rigore sbagliato dall’Inter, e degli incroci aritmetici che non si realizzeranno.

Il calcio in campo ogni tre giorni fa saltare ogni parametro. L’ultimo, il dogma della Juve imbattibile. Curioso l’abbia denudata il Milan che aveva appena fatto la stessa cosa sul campo della Lazio: un Milan da corsa, lucido, nuovamente con Ibra e allenato benissimo: proprio nelle ore del cambio di allenatore. Stefano Pioli dentro di sé ne sorriderà con amarezza, lui che non aveva mai battuto i bianconeri.

Sul 2-0, la Juve disinvolta e felice pareva la squadra più fresca d’Europa, quella con le alternative innumerevoli (non al centro della difesa, però: fare a meno di De Ligt e Chiellini è davvero troppo). Ma quella facilità di gioco era un’illusione, l’anticamera del pozzo. Il crollo atletico e mentale, imprevedibile, attendeva invece la Juve sul limitare di una gara già vinta, di uno scudetto già preso. Ma se il calcio è folle per definizione, il calcio post Covid è completamente svalvolato persino nelle sue incrollabili certezze, tipo la Juventus.

La Lazio deve arrendersi alla stanchezza: oggi è una squadra stremata, con scarsissimi ricambi sia come numero, sia come qualità. E’ probabile che non vincerà lo scudetto anche per questo motivo. Ma se erano sette anni che i bianconeri non perdevano in questo modo, anche allora (a Firenze) in vantaggio per 2-0 e poi sepolti sotto quattro gol, un motivo dovrà esserci. Che sia accaduto proprio adesso, però, fa pensare. Maurizio Sarri aveva quasi vinto il suo scudetto in albergo, così come nel 2018 in albergo lo aveva perduto (contro Pioli!), ma c’era la piccola necessità di scendere in campo e lì la Juve ha fatto come la Lazio, infilando contromano un martedì che ricorderemo. Probabile che rimarrà solo la traccia di qualche ora senza logica e di gran divertimento, e che alla fine la Juventus porterà a casa il suo scudetto. Però poteva prenderlo già contro Ibra a San Siro e buonanotte: non ne è stata capace. Perché?