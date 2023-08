il marito trova la soluzione migliore per rallegrarla

La soluzione escogitata dal marito per rallegrarla: quando la moglie è triste, l’uomo ricorre all’aiuto dei due dolcissimi gatti di casa.

A chi non sarà mai capitato di avere una brutta giornata, di arrabbiarsi o di essere tristi e malinconici? Un video condiviso su TikTok mostra in che modo è possibile, almeno per alcune persone, sentirsi meglio. In particolare a capire subito come rallegrare l’umore della moglie è stato l’uomo che ha caricato sui social il filmato che sta ricevendo un numero crescente di visualizzazioni nelle ultime ore. La soluzione escogitata dal marito è molto semplice: portare i due affettuosi gatti di casa in braccio alla moglie quando si rende conto che questa è triste o arrabbiata.

I gatti l’aiutano quando è triste: uomo trova la soluzione migliore per far felice la moglie

Il video è stato condiviso su TikTok all’account @winstonandspooky Winston and Spooky sul profilo social creato per i due felini domestici, Winston e Spooky, che come si legge su TikTok sono «due gatti che affrontano la vita prendendola per come viene giorno per giorno» (in inglese: «Winston & Spooky, two cats just takin it day by day Winston & Spooky»).

Nella didascalia posta a corredo del video, intitolato «This method is fool proof» (tradotto in italiano: «Questo metodo è infallibile»), si legge: «My husband’s solution every time I’m stressed, mad or sad. Snuggle sesh» (tradotto in italiano: «La soluzione di mio marito ogni volta che sono stressata, arrabbiata o triste: coccole feline»).

Le immagini condivise su TikTok mostrano il momento in cui la donna, sdraiata sul divano, sta guardando la televisione quando entra nella stanza il marito tenendo in braccio la gattina dal manto nero di nome Winston. L’uomo lascia la micetta sulle ginocchia della moglie per andare a prendere il gatto grigio Spooky e ripetere la stessa azione. La donna, senza neanche rendersene conto, si ritrova ad accarezzare i micetti sentendosi così subito meglio.

@winstonandspooky This method is fool proof #catsoftiktok #cattok #catparents ♬ Blue Blood – Heinz Kiessling

Del resto sono numerosissimi gli studi che dimostrano come la presenza di animali domestici sia in grado di fornire conforto e donare sollievo a chi vive con loro. Secondo il National Institutes of Health, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, vivere con un animale domestico può aiutare a ridurre lo stress: interagire con cani, gatti ma anche con gli uccelli, i pesci e con qualsiasi specie domestica può avere effetti positivi sulla salute mentale ed emotiva delle persone.

In particolare, il contatto con un gatto è in grado di aumentare la produzione di endorfina (sostanze chimiche prodotte dal cervello responsabili del piacere), di serotonina (responsabile del buonumore) e il rilascio di ossitocina, determinando così una sensazione di benessere. Accarezzare un gatto permette anche di abbassa il livello del cortisolo (responsabile dello stress), e dell’adrenalina (responsabile della paura), riducendo addirittura, secondo uno studio dell’Università del Minnesota, il rischio di infarti e problemi al cuore. Prendersi cura di un animale domestico, inoltre, comporta la necessaria attività fisica che, in caso di depressione e tristezza, si tenderebbe a trascurare. Considerando tutto ciò, non sarà difficile capire come Winston e Spooky possano confortare la loro umana e aiutarla a sentirsi meglio. (di Elisabetta Guglielmi)