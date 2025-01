Il marito, il legame con Bisio e gli haters

Vanessa Incontrada, conduttrice di Zelig, ha recentemente riavviato la sua relazione con Rossano Laurini, con cui è legata dal 2007 e ha un figlio, Isal. Dopo una separazione nel 2022, i due hanno compreso l’importanza della loro relazione, affrontando e riconoscendo gli errori del passato. Vanessa ha rivelato che la separazione le ha permesso di riflettere, domandandosi se potesse vivere senza di lui. Ora si dichiarano felici e uniti, con Vanessa che afferma che “la nostra storia non sarà mai finita”.

Nel passato, Vanessa ha vissuto un amore tossico in un rapporto in cui si sentiva costantemente insicura e non felice. Durante un’intervista, ha raccontato di come questa esperienza le abbia dato la forza di chiudere la relazione. Ha evidenziato come, per molte donne, ci sia la convinzione di poter “salvare” gli uomini, un pensiero che spesso conduce a situazioni di sofferenza.

In un’altra occasione, Vanessa ha parlato del body shaming che ha subito riguardo ai cambiamenti del suo corpo. Ha espresso come le donne siano spesso giudicate severamente per il loro aspetto fisico, vivendo nella paura di non essere conformi agli standard di bellezza. Nel 2019, durante un monologo su Rai 1, ha condiviso la sua esperienza, affermando di aver superato E queste pressioni sociali. Nonostante le critiche feroci ricevute sui social, ha continuato a promuovere un messaggio di accettazione e body positivity.

Claudio Bisio, suo collega e amico di lunga data, ha sottolineato la profonda connessione tra loro, pur chiarendo che non c’è mai stata una relazione romantica. Entrambi si supportano a vicenda nel loro lavoro e si divertono a lavorare insieme. Vanessa ha affermato che la loro sintonia sul palco aumenta la felicità e il successo, mentre Bisio ha scherzato sul loro legame paragonandolo a una sorta di matrimonio artistico. Attualmente, il duo sta preparando il ritorno di Zelig, con un programma carico di nuovi sketch e comicità.

In conclusione, Vanessa Incontrada rielabora le sue esperienze personali per affrontare temi importanti come relazioni tossiche e body shaming, continuando a lavorare con passione nel mondo dello spettacolo.