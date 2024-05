il marito ha detto che è caduta, ma i medici hanno fatto un’altra scoperta in ospedale

Il giallo dell’influencer Siu, trovata in casa in gravi condizioni: ecco cosa avrebbero scoperto i medici in ospedale e gli agenti dalle indagini

In queste ore sono in corso tutte le indagini per ciò che è successo all’influencer di Novara, conosciuta come Siu, ma che si chiama Saukaina El Basri. La donna al momento si trova ricoverata in ospedale, in condizioni molto gravi, ma ciò che le è successo è ancora un mistero.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro della famiglia e stanno anche ascoltando i racconti di alcuni parenti ed amici della coppia. Dai messaggi avrebbero appunto scoperto che tra i due coniugi la situazione non sarebbe proprio semplice.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto lo scorso giovedì. Il marito, Jonathan Maldonato, ha fatto una disperata chiamata ai sanitari, dicendo appunto che la moglie era caduta e che stava molto male. I medici sono presto arrivati e l’uomo avrebbe raccontato loro, che la donna è caduta su uno spigulo aguzzo della cassettiera e si è ferita.

Tuttavia, da un primo controllo nella casa, gli agenti hanno trovato molte tracce ematiche. Inoltre, Siu all’arrivo dei sanitari era ancora cosciente e quando i medici le hanno chiesto cosa era successo, davanti al marito che è salito con lei in ambulanza, lei ha raccontato la stessa identica versione.

Quali sono le condizioni dell’influencer Siu e cosa è emerso sul caso

Una volta arrivati in ospedale, da un controllo approfondito, i dottori avrebbero appunto trovato uno strano foro sul petto della donna. Al momento dei fatti in casa sembrerebbe che erano presenti anche le due figlie della coppia di 5 e 6 anni.

Siu ha circa 80 mila follower sui social ed è molto conosciuta, proprio per i suoi consigli sull’abbigliamento e sui cosmetici. Ha origini marocchine, ma è qui in Italia già da molti anni.

Gli agenti al momento starebbero anche indagando sulla vita della coppia. Vogliono cercare di capire se ci sono denunce da parte di lei, per maltrattamenti o per altre motivazioni. Inoltre, agli atti avrebbero anche aggiunto dei video e dei messaggi che l’influencer avrebbe mandato alla sua famiglia, che dimostrerebbero appunto che la situazione tra i due coniugi al momento non era affatto semplice.