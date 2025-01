Il Marito e i Tre Figli: Dono della Vergine

Giusy Buscemi è pronta a tornare in televisione con l’ottava stagione di “Un passo dal cielo”, dove interpreta l’ispettore Manuela Nappi. La nuova stagione, che debutta il 9 gennaio 2025, la vede affiancata da Enrico Iannello e la new entry Raz Degan. La carriera di Buscemi, nota attrice che ha recitato recentemente nella miniserie “Leopardi – Il Poeta dell’infinito”, è ben documentata, ma la sua vita privata è meno conosciuta. Dal 2014, Giusy è sposata con il regista Jan Michelini, con cui ha tre figli: Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria.

Dopo essersi sposata a soli 24 anni, Giusy ha dichiarato di aver sentito una forte chiamata al matrimonio, desiderando sempre una famiglia. Jan Michelini, classe 1979, ha avviato la sua carriera nel cinema a vent’anni e ha lavorato come aiuto regista con nomi importanti. La loro storia d’amore è iniziata durante una cena di beneficenza, e, nonostante i pregiudizi iniziali, sono riusciti a conoscersi meglio e sviluppare un legame profondo.

Giusy e Jan hanno scelto di dare ai loro figli il secondo nome Maria, quale segno di devozione alla Madonna. L’attrice ha spiegato in un’intervista di considerare i figli un dono e di avere un forte legame con la fede, che condividono anche con il marito. Giusy ha espresso il desiderio di avere una famiglia numerosa e ha rivelato di aspirare a otto figli, descrivendo la maternità come una vocazione.

Tuttavia, Giusy ha anche parlato delle difficoltà che le donne, e in particolare le attrici, affrontano riguardo alla maternità nel mondo del lavoro. Ha vissuto personalmente la perdita di opportunità lavorative a causa delle gravidanze, evidenziando come la maternità possa essere una sfida e, in alcuni casi, un motivo di esclusione nel settore cinematografico.

In conclusione, Giusy Buscemi è un’attrice di talento che bilancia la carriera e la vita familiare con grande dedizione, mantenendo forti legami con la fede e aspirando a una famiglia numerosa, mentre affronta le sfide del mondo dello spettacolo.