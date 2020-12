Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è stato recentemente intervistato da FanPage dove ha parlato dell’ingresso di Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. Un ingresso a suo dire ‘studiato’ e che ha messo in difficoltà sua moglie, dato che le due non si andrebbero a genio neanche nella vita reale.

“Sto con Stefania da 13 anni e Samantha l’avremmo incontrata due o tre volte. Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra. Ho visto che Samantha è entrata molto ben preparata. Ha seguito la trasmissione, conosce bene le dinamiche, è entrata e ha saputo mettere il dito nei punti giusti. Anche tra Stefania e Tommaso o tra Stefania e Maria Teresa qualcosa si è smosso anche per questo. Credo sia entrata anche come paladina dell’eliminazione di Matilde Brandi, essendo loro molto amiche. Credo intenda vendicare Matilde”.

Su Instagram, infatti, Samantha De Grenet segue Matilde Brandi (che ricambia) ma non Stefania Orlando, nonostante tutte e tre abitano a Roma, sono coetanee e bazzicano il mondo dello spettacolo da 30 anni.

Samantha De Grenet, proprio per prendere le distanze da Stefania Orlando, anche in casa ha dichiarato di non essere una sua amica citando l’ormai celebre matrimonio. “Io non sono un’amica di Stefania, non sono fra le amiche invitate al suo matrimonio, non sono una sua amica“.

È esattamente quello che ha detto lei…

“NON SONO TRA LE AMICHE INVITATE AL MATRIMONIO DI STEFANIA”

Ha precisato il fatto che Stefania non l’ha invitata al matrimonio e che quindi non si possono considerare così tanto amiche da rivendicare chissà quali legami esterni#GFVIP pic.twitter.com/DcZSBNYeOD — Aurora (@Aurorasmile13) December 15, 2020

Al contrario di Samantha, però, Matilde era presente al matrimonio di Stefania. Oltre lei altri volti noti della Roma televisiva come Antonella Elia, Adriana Volpe, Milena Miconi, Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta e molte altre…

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy