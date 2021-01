Simone Gianlorenzi è il marito di Stefania Orlando e ospite dell’ultima puntata di Casa Chi ha svelato di aver sentito privatamente Andrea Roncato, ex marito della Orlando, che recentemente ha detto numerose cattiverie su lei che l’hanno fatta stare molto male.

L’uomo ha poi aggiunto:

“Credo che Roncato si sia confrontato con un mondo che purtroppo conosce molto poco, quello dei social. Lui è una persona per bene e noi gli vogliano un bene sincero. Lui, rispondendo sul web e tirando fuori parole pesanti, ha perso un po’ la testa e se non sei pratico rischi di fare una brutta fine”.

Incalzato dai giornalisti di Chi, Simone Gianlorenzi ha poi svelato che non direbbe NO al Grande Fratello Vip, anche se vorrebbe farlo “a modo suo”.

“Se farei il Grande Fratello Vip come concorrente? A me potrebbe piacere farlo ma a modo mio. Mi piacerebbe per portare la mia cultura al grande pubblico. La cultura dei musicisti e dei grandi appassionati di musica. M’immagino a fare le lezioni ai ragazzi che magari non ne sanno nulla. Essendo io insegnante ho sempre un po’ questa voglia di divulgare la mia conoscenza e la mia passione… lo farei per quello”.