Il marito di Stefania Orlando, contattato da FanPage, ha commentato duramente l’ultima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto suo moglie crollare dopo le dure parole ricevute dal suo ex marito Andrea Roncato e dalla sua figlioccia, Giulia Elettra Goretti.

“La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non mi è piaciuta la mancanza di delicatezza nei confronti di Stefania che si trova chiusa nella Casa, non può controbattere ed era anche al televoto. Ha rilasciato quelle dichiarazioni contro una persona che non si può difendere, in un momento della sua vita in cui sta cercando un riscatto personale e professionale. L’ha attaccata in maniera gratuita dopo anni di silenzio, non è stata una dimostrazione di affetto, al di là di quello che ha detto. Un gesto che mi ha lasciato perplesso. Le dichiarazioni della figlia della moglie (le frasi di Giulia Elettra Gorietti, ndr), poi, non sono state molto carine. Conoscendo inoltre i rapporti che c’erano tra noi e Andrea, non mi è piaciuta per niente”.

Secondo le dichiarazioni del marito di Stefania Orlando, infatti, i rapporti fra lei e Andrea Roncato sarebbero sempre stati buoni.

“Siamo passati dal “voi siete la mia famiglia, vi vorrei sempre nella mia vita” all’andare in prima serata a dire cose non vere. I nostri rapporti erano buoni, ottimi. Lui ha detto che erano anni e anni che non ci frequentavamo ma non è così. Non abbiamo nulla contro l’attuale compagna (Nicole Moscariello, sua moglie dal 2017, ndr), Stefania in primis. Siamo felici se Andrea è felice. Però siamo passati dall’”essere una famiglia”, stare insieme e frequentarci a non mandare nemmeno un sms di cortesia per gli auguri. Mi sembra un fatto grosso. Questo da prima del matrimonio di Andrea: più o meno è coinciso tutto con l’inizio della sua storia. Stefania non è mai stata una donna ingombrante come lui ha affermato nell’intervista, basta chiedere alla precedente compagna con cui siamo in ottimi rapporti tuttora (sarebbe Alessandra Nardo, ndr). Andrea ha detto una serie di “cattiverie” gratuite e Stefania è stata destabilizzata”.

Il marito di Stefania Orlando: “Se lei decidesse di abbandonare sarei felice”

In merito al crollo emotivo avuto nella notte che ha spinto Stefania Orlando a voler abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip, ha dichiarato:

“Se decidesse di uscire io sarei il primo a essere felice. Mi sembra che ormai si sia giocato troppo sule vite personali, su cose che non c’entrano col gioco. Io non voglio vedere nessuno, e non parlo solo di Stefania, arrivare a quello cui è arrivata Maria Teresa Ruta, a momenti di crisi così forti e potenti. Non voglio vedere una cosa del genere, non è quello il Grande Fratello, non è quello lo spettacolo che le persone da casa vogliono vedere. Deve essere un gioco divertente, sano, voglio vedere persone che hanno le energia per stare in piedi, nominarsi e fare discussioni in maniera sana e pacata, non persone che arrivano allo stremo delle forze”.

E ancora contro la produzione:

“Credo che vincerà Dayane, ma l’ho sempre sostenuto, lo dico da ottobre. Per il podio è una bella lotta, ci arriverà chi sopravvivrà. Ti posso dire qual è il podio che io vorrei vedere: sicuramente Tommaso, Maria Teresa e Stefania. Chissà chi di questi tre avrà veramente la forza di arrivare fino in fondo. Non per colpa loro. Portare così alle estreme conseguenze delle persone è pesante. Questo prolungamento è assolutamente controproducente, anche per il pubblico che non ce la fa più a sostenere i propri beniamini!”.

Riuscirà Stefania Orlando ad arrivare fino alla fine?