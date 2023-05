Il marito di Britney Spears sbotta sui social: “Non permetterò più questo schifo”

Nei giorni scorsi il noto sito americano TMZ ha pubblicato delle notizie davvero assurde su Britney Spears: “Il suo staff le nasconde i coltelli, è in pericolo”. “Abusa di caffè e Red Bull“. “Non sta bene, ha troppi alti e bassi e sono tutti molto preoccupati“. Per questo motivo ieri il marito della popstar, Sam Asghari, è intervenuto su Instagram e si è scagliato contro il portale e chi riporta questi rumor come fondati.

“L’ultima cosa che voglio fare è parlare a nome di mia moglie. Non lo farei mai. Rispetto la sua privacy ed è per questo che non ne parlo molto come vedete. Trovo assolutamente disgustoso che le persone presenti nella sua vita al tempo, quando lei non aveva voce in capitolo, abbiano raccontato la sua storia come fosse la loro. È stato veramente disgustoso.

Come si fa a prendere la persona più influente della sua generazione, la Principessa del Pop, il tesoro d’America e metterla in prigione, permettendo a suo padre di decidere cosa farle fare, che cosa bere, chi incontrare e usandola come una macchina da soldi? Ed improvvisamente dopo 15 anni, quando torna libera e dopo tutte le manipolazioni che ha subito, dopo tutte le cose successe, adesso viene messa sotto una lente di ingrandimento e raccontate la sua storia per lei? No non è proprio accettabile. – ha continuato il marito di Britney – Anche questo è disgustoso. Non fatelo e non credete a tutto ciò che leggete online. II 99% delle volte sono fake news, per farvi aprire le notizie e per permettergli di far fare soldi a loro. Ma quel tempo è finito. Non permetterò che riaccada. Deve finire. Deve finire assolutamente. Queste manipolazioni, tutta questo schifo deve finire”.