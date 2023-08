Il marito di Britney minaccia: “Più soldi o rivela segreti imbarazzanti”

Nelle ultime ora i siti americani che hanno dato la notizia della separazione di Britney Spears e Sam Asghari hanno anche aggiunto che i due non si sarebbero fatti una battaglia legale, anche grazie all’accordo prematrimoniale firmato da entrambi. E invece poco fa Page Six ha sganciato una bomba sul marito della popstar: “Sam Asghari minaccia di rilasciare informazioni “straordinariamente imbarazzanti” su Britney Spears se l’accordo prematrimoniale non viene rinegoziato”.

Il noto sito (che solitamente è affidabile) ha riportato le dichiarazioni di una fonte vicina alla cantante. Questo insider ha rivelato che Sam vorrebbe essere pagato profumatamente per non divulgare i segreti della moglie.

L’ex marito di Britney Spears e l’accordo prematrimoniale.

“Sam Asghari vuole che la sua ex moglie, la superstar del pop Britney Spears, lo paghi più di quanto prevede il loro accordo prematrimoniale. Questo per mantenere i suoi segreti dopo la loro separazione.

Una fonte affidabile ci ha detto in esclusiva che l’attore di “Family Business”, 29 anni, sta tentando di negoziare concessioni oltre il suo contratto prematrimoniale e minacciando di rendere pubbliche informazioni straordinariamente imbarazzanti su Britney a meno che non venga pagato più del previsto. Questo sarà un duro colpo per la famosa popstar.

Non è chiaro quanti soldi voglia il marito di Britney, o se l’attuale accordo prematrimoniale consenta la divulgazione di informazioni negative. I rappresentanti di entrambi non hanno risposto immediatamente alle richieste di commenti”.

Britney pronta a tutelarsi.

Ovviamente la Spears non è rimasta ferma, dopo la separazione ha assunto uno dei più famosi avvocati divorzisti d’America. Pronta ad una dura battaglia con il suo ex, Britney ha chiesto aiuto all’avvocata divorzista delle star Laura Wasser.

La Wasser, ha già lavorato con Britney, quando la Spears nel 2008 stava combattendo contro il suo ex marito Kevin Federline per la custodia dei loro due figli, Sean Preston e Jayden.