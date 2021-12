Loredana Bertè ha riaperto le discussioni sulla paternità di Il mare d’inverno: per lei è di Ivano Fossati, ma Enrico Ruggeri non ci sta.

Ma quindi Il mare d’inverno è di Ivano Fossati o di Enrico Ruggeri? Il caso si riapre, a distanza di tantissimi anni da un capolavoro portato al successo da Loredana Bertè. Proprio la cantante calabrese ha instillato il dubbio nel pubblico durante la puntata del 23 dicembre di The Voice Senior. Al termine del duetto con il concorrente Stefano Costa, l’artista ha voluto precisare: “Avrebbe dovuto firmarla anche Ivano Fossati. L’ho incisa con lui a New York, poi ho chiamato Ruggeri e gli ho fatto: ‘Senti che pezzo’. E lui: ‘Pazzesco’. Questo è il tuo pezzo Enrico, ma Fossati aveva fatto un arrangiamento pazzesco“.

Insomma, nella sua ricostruzione la firma di Il mare d’inverno sarebbe sì di Ruggeri, ma a regalarle la veste straordinaria che l’ha spinta verso il successo sarebbe stato Fossati. Una versione che non convince l’ex Decibel, il quale ha voluto replicare sui social.

Loredana Bertè

Il mare d’inverno di Loredana Bertè è di Ivano Fossati?

A scatenare la diatriba sui social è stato un utente Twitter che ha taggato Enrico Ruggeri per chiedere se fosse vero che l’arrangiamento del capolavoro sia stato firmato proprio da Ivano Fossati (produttore nell’occasione), come dichiarato da Loredana in puntata.

La replica di Ruggeri non si è fatta attendere ed è stata anche un po’ piccata: “Fossati è un grandissimo musicista, uno dei migliori di sempre. In questo caso, però, ha copiato in bella l’arrangiamento di Luigi Schiavone (soprattutto) e del sottoscritto)“.

Enrico Ruggeri e Il mare d’inverno: una relazione complicata

Possibile che il brano più famoso tra quelli scritti da Ruggeri sia al centro di una polemica così annosa? A quanto pare sì. Già in passato il cantautore si era trovato a dover chiarire che la paternità della canzone è tutta sua. In particolare durante una puntata di Ora o mai più del 2019, quando Donatella Rettore aveva sottolineato: “Comunque il testo è di Fossati“. Parole imprecise, secondo Enrico, che sui social sbottò nell’occasione: “Non ce la fanno proprio“.

Di chiunque sia la paternità resta un unico dato di fatto: Il mare d’inverno è uno dei capolavori della musica italiana. Riascoltiamola insieme: