10.5 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Spettacolo

Il Mare che Unisce

Da stranotizie
Il Mare che Unisce

📣 Un Solo Mare 🌊
Un festival per raccontare il mare come non l’hai mai visto: ecosistema vitale, spazio culturale e snodo strategico del nostro futuro.
📌
Scienza, innovazione, storie, arte e visioni si incontrano in un confronto internazionale dedicato a ciò che regola il clima, sostiene la vita e ci unisce tutti.

🎫 Biglietti disponibili su TicketOne:

Articolo precedente
Red Carpet 2: vip a Vicolungo
Articolo successivo
Rutte loda Trump: “Fondamentale per la Nato”
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.