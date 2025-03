Il Manifesto di Ventotene: Le Reazioni di Meloni alla Camera

Una vivace polemica si è sviluppata alla Camera dei Deputati dopo l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Europeo del 20 marzo. Meloni ha letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, un testo fondamentale per l’Unione Europea, affermando: “Questa non è la mia Europa”. Le sue parole hanno suscitato forti proteste tra le opposizioni, in particolare con il Partito Democratico. La lettura e le affermazioni della premier hanno indotto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a sospendere la seduta due volte a causa del clima teso.

I membri dell’opposizione hanno criticato Meloni, sostenendo che il Manifesto rappresenta un inno all’Europa federale e non alla dittatura del proletariato, come suggerito dalla premier. Federico Fornaro del PD ha sottolineato che Meloni deve riconoscere il debito verso quei politici che hanno contribuito a costruire l’Europa libera. Marco Grimaldi di Avs ha evidenziato come la Costituzione italiana sia anche frutto degli ideali del Manifesto di Ventotene, che è stato scritto durante il periodo fascista da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

Il Manifesto, redatto nel 1941 e pubblicato nel 1944, critica il nazionalismo e promuove una federazione europea democratica, basata su pace, libertà e solidarietà. Le sue idee hanno influenzato la creazione delle istituzioni europee e il Trattato di Maastricht. In sintesi, il dibattito in aula ha sollevato questioni sulla visione di Meloni riguardo l’Europa e ha messo in luce le differenze tra le varie forze politiche italiane sulla questione europea.