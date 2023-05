Il manager di Gian Maria Sainato contro Alvin: “Lavori per grazia divina”

Gian Maria Sainato questa settimana è finito in nomination a L’Isola dei Famosi e molto probabilmente uscirà, dato che si scontra con personaggi amatissimi di questa edizione come Marco Mazzoli e Paolo Noise, la modella Helena Prestes e Fiore Argento.

Chi vuoi salvare tra Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli e Noise? #Isola pic.twitter.com/MqYiXiXWdJ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2023

Il modello Gian Maria Sainato è finito al televoto per essere arrivato ultimo durante una catena di salvataggio partita da Paolo Noise che ha scelto Marco Mazzoli, a sua volta Luca Vetrone, poi Andrea Lo Cicero e infine Fabio Ricci dei Jalisse. Quando il cantante si è ritrovato a dover scegliere fra Alessandro Cecchi Paone e Gian Maria Sainato ha scelto il primo, ripetendo una frase di Alvin che aveva detto poco prima.

Questo ha fatto molto arrabbiare Andrea Di Carlo, manager del modello, che su Instagram ha scritto: “Tu che suggerisci in maniera sibillina: “Con Gian Maria ci hai passato meno tempo”. Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro?“. L’uomo si è scagliato contro Alvin anche per la prova (persa) da Nathaly Caldonazzo: “Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra“.

Io ancora fermo a “NIK”. Chi è Nik?