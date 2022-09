Il maltempo non molla l'Italia: in settimana nubifragi, più freddo e neve

L’autunno è partito con la voce grossa con piogge diffuse anche sotto forma di nubifragi che hanno e stanno interessando in questi giorni molte regioni d’Italia. Si contano già allagamenti e danni, soprattutto sulle regioni tirreniche come in Toscana, Lazio e Campania, ma le piogge colpiscono anche il Molise, la Puglia e a tratti pure il Nord e le Isole maggiori.

Ci sarà qualche tregua dalle piogge? Per Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it , “purtroppo no, nei prossimi sette giorni l’Italia sarà raggiunta da almeno tre perturbazioni la prima delle quali è in atto in queste ore.” Quali saranno le regioni maggiormente interessate dalle piogge? “Attualmente un vortice ciclonico di origine artica dal Mare del Nord sta scendendo verso l’Europa centrale fino a sfiorare il Mediterraneo. Il suo avvicinamento al nostro mare sta attivando intense correnti meridionali, sia di Ponente sia di Libeccio. Questi venti soffieranno via via più forti trasportando intensi corpi nuvolosi carichi di pioggia che si abbatteranno principalmente su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e nella giornata odierna su tutto il Sud. Nei giorni successivi altre due perturbazioni, una più fredda dell’altra, si daranno il cambio sul nostro Paese”

Saranno possibili ancora nubifragi e allagamenti? “Certamente. Bisogna tener presente che i nostri mari essendo ancora caldi forniranno l’energia necessaria per lo sviluppo di intensi temporali che insisteranno per parecchie ore sulle medesime zone. Per cui l’alluvione lampo non è da sottovalutare, soprattutto al Sud che presenta un territorio molto fragile sotto l’aspetto idrogeologico”.

“Sotto il profilo termico le temperature subiranno una fisiologica diminuzione di giorno nelle regioni più piovose, da martedì invece la seconda perturbazione sarà alimentata da aria ancora più fredda che oltre a far tornare la neve sulle Alpi anche sotto i 1500m, provocherà un abbassamento termico soprattutto al Nord e specie di notte”, ha aggiunto Sanò.

Oggi, lunedì 26 settembre – Al nord: peggiora dal pomeriggio dal Nordest verso la Lombardia. Al centro: molto instabile su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: maltempo diffuso, fortissimo tra Campania e Calabria.

Domani, martedì 27 settembre – Al nord: ultime piogge sul Triveneto, sole altrove. Al centro: rovesci sparsi sulle Tirreniche. Al sud: temporali sulla Calabria tirrenica, sole altrove.

Mercoledì 28 settembre – Al nord: nubi sparse, neve sui confini alpini. Al centro: peggiora dal pomeriggio/sera su Tirreniche e sassarese. Al sud: qualche rovescio in Calabria.

Tendenza – Nuova perturbazione tra giovedì e venerdì, graduale miglioramento nel weekend.