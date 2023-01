Il maialino porta la magia del cinema ai bambini dei quartieri poveri

Un solo momento di gioia può fare una grande differenza, soprattutto se riguarda il benessere dei bambini: questo maialino riesce a farlo attraverso il cinema.

Lupito è un maialino che ha dimostrato di essere un cittadino messicano esemplare. Questo adorabile animaletto di circa due anni, accompagna il suo papà umano Joaquin, alle marce in difesa dei diritti umani e promuove la cura degli animali. Ma non solo questo, è anche un supporto emotivo per molti che lo conoscono ed è coinvolto in attività speciali che coinvolgono i bambini.

L’esperienza del cinema per i bambini dei quartieri poveri, tutto grazie ad un maialino

Il detto recita “i soldi non fanno la felicità”, e per i bambini della comunità di Puebla in Messico, l’affermazione è vera. Difatti a loro basta la presenza e l’affetto del maialino Lupito per svoltargli la giornata. Il suo vero nome è José Maria Guadaluoe, ed è alle cure di Joaquin dal 2020, ovvero quando si sono incontrati.

Nonostante questo piccolo animale abbia una vita tranquilla, facendo sonnellini di 16 ore e mangiando, la realtà è che si impegna insieme al suo papà in tematiche sensibili come i diritti LGBT+ e altre iniziative proprio a Puebla. Lupito non lascia da solo nessuno, e dove può cerca di aiutare.

Uno degli eventi diventati virali in tutto il web è stata l’iniziativa CineDeLupito organizzata proprio dal suo papà umano Joaquin. Infatti, Lupito, ha accompagnato i bambini a vedere un film uscito su Netflix in un quartiere conosciuto per la sua povertà e condizioni. La pagina Facebook ufficiale di Lupito, lupito_elcerdito, ha diffuso tramite delle foto la sera speciale che il maialino ha passato in compagnia dei bambini.

“Al #CineDeLupito proiettiamo sempre in totale libertà. Ieri ho messo su il film Pinocchio di Guillermo del Toro. Siamo felici di portare il cinema in molti spazi dove non arriva“, ha critto Joaquin insieme alle foto. Un semplice gesto che ha portato gioia ai bambini, i quali un mondo come quello del cinema, possono vedere solo da lontano per il momento, a causa delle condizioni in cui vivono in quel quartiere. Grazie Lupito!