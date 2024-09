Il maiale sorprende l’umana nel cuore della notte aprendo la finestra

Un maiale ha sorpreso la sua proprietaria aprendo la finestra di casa nel cuore della notte, un episodio diventato virale grazie a un video condiviso su TikTok. La proprietaria, che stava dormendo, è stata destata da un rumore proveniente dalla finestra. Inizialmente spaventata, ha scoperto che si trattava del suo maialino, il cui musetto curioso e sorridente è apparso alla luce della luna. Il video ha catturato l’attenzione di milioni di utenti, dimostrando quanto possano essere divertenti e affettuosi questi animali.

Il maialino, desideroso di attenzioni, era uscito dalla stalla ma non riusciva a entrare in casa perché la porta era chiusa a chiave. Così ha trovato il modo di aprire la finestra, utilizzando il suo muso per sollevare il vetro e farsi notare dalla proprietaria. Quest’ultima, abituata alle stravaganze del suo animale domestico, ha accolto con gioia la visita notturna del maialino. Questo comportamento non solo evidenzia l’intelligenza dei maiali, ma determina anche la crescente tendenza a tenerli come animali da compagnia, alla stregua di cani e gatti.

Recentemente, una sentenza del tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha ufficialmente riconosciuto i maiali come animali domestici da compagnia, stabilendo che hanno gli stessi diritti degli altri animali da affezione. Gli studi dimostrano che i maiali sono mammiferi estremamente intelligenti, capaci di apprendere e di essere addestrati. Presentano un carattere docile e curioso, e con la giusta motivazione possono imparare a giocare e a riportare oggetti come cani e gatti.

Contrariamente al pregiudizio secondo cui i maiali siano animali sporchi, in realtà sono puliti per natura e preferiscono ambienti ordinati, mostrando anche buone maniere durante i pasti se ben educati. La proprietaria della fattoria, quindi, non trova affatto sorprendente considerare il suo maialino come un vero e proprio animale da compagnia.

In sintesi, l’episodio del maialino che apre la finestra di notte mette in luce non solo le qualità uniche di questi animali ma anche come stiano guadagnando un posto sempre più riconosciuto nelle case delle persone.