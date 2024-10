Il Mago di Oz: Fondiamo un Nuovo Partito

La faida interna al Movimento 5 Stelle (M5s) continua con Beppe Grillo che attacca il leader Giuseppe Conte attraverso il suo blog. Grillo rivendica il “diritto all’estinzione” del movimento da lui fondato, esortando Conte a fondare un suo partito. Critica l’organizzazione dell’assemblea costituente del M5s, prevista per il mese prossimo, sostenendo di essere stato escluso dalle decisioni. Il fondatore lamenta di non aver ricevuto risposte dirette alle sue domande, affermando che un notaio nominato ha chiarito che il suo ruolo di garante non ha valore nel nuovo statuto.

Nel suo intervento, Grillo definisce Conte “il mago di Oz”, sottolineando che lo statuto del M5s, redatto da Conte, lo marginalizza. Si sofferma anche sulle prossime elezioni in Liguria ed Emilia Romagna, criticando la mancanza di una vera democrazia “dal basso” e sostenendo che i candidati sono stati scelti dall’alto, senza coinvolgere realmente gli iscritti.

Grillo esprime il suo malcontento nei confronti della direzione presa dal movimento, affermando di provare disagio nel vedere la bandiera dei 5 Stelle rappresentata da Conte, che parla di democrazia diretta. Afferma che, essendo il fondatore del M5s, ha il diritto di dichiarare la sua volontà di chiudere il capitolo del movimento, che considera ormai “evaporato”.

L’invito a Conte di creare un nuovo partito è un momento centrale nel suo discorso, dove lo esorta a costruire un suo manifesto e a presentarsi con la sua immagine. Grillo sarcasticamente suggerisce che Conte potrebbe anche ottenere un buon consenso. Includendo una nota più filosofica, Grillo osserva che il movimento non è biologicamente morto, ma compostabile, conservando ancora idee valide e moderne.

Il conflitto ha intensificato ulteriormente quando Conte ha annunciato l’intenzione di rescindere un contratto da 300.000 euro per Grillo, stipulato per il suo ruolo di consulente della comunicazione. La tensione tra i due leader sembra avvicinarsi a un punto critico, mentre l’assemblea costituente si avvicina, promettendo di essere un momento di significativa resa dei conti all’interno del Movimento 5 Stelle.