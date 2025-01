IL MAGO DEL GELATO: In arrivo il 14 marzo l’album ‘Chi è Nicola Felpieri?’

Esce il 14 marzo per Dischi Numero Uno “Chi È Nicola Felpieri?”, l’album di esordio de Il Mago Del Gelato, band milanese che mescola influenze dall’afrobeat al funk e jazz, creando un sound originale. Il disco è anticipato dai singoli “Granturismo”, che evoca un viaggio on the road, e “Tic Tac”, in collaborazione con l’artista francese Mélanie Chedeville, caratterizzato da atmosfere più intime.

Al centro dell’album c’è Nicola “Il Felpieri”, figura enigmatica attorno a cui si sviluppa un racconto sonoro che alterna ritmo e melodia. Prodotto da Marquis, storico collaboratore della band e registrato al SudeStudio di Guagnano (LE), l’album riflette l’approccio multiculturale de Il Mago Del Gelato. Il nome della band omaggia un bar di Milano, simbolo di incontro tra diverse culture e lingue.

La band è emersa da contesti underground milanesi, espandendosi con concerti in Italia e all’estero. Nel maggio precedente all’album, durante il Mi Ami, hanno pubblicato il primo singolo “Zenzero”, seguito da “Elisir” e “Stracciatella”, anticipando il primo EP “Maledetta Quella Notte” (ottobre 2023). Questo lavoro ha contribuito a definire il loro stile funk-jazz con riferimenti al cinema italiano degli anni ’60.

Il 2024 segna una nuova fase con l’ingresso in Dischi Numero Uno e il singolo “Pandora”, seguito da “Granturismo” e “Tic Tac”. Questi brani preparano il terreno per l’album, una sintesi del percorso artistico della band, che con “Chi È Nicola Felpieri?” si afferma nel panorama musicale italiano con ritmi coinvolgenti e melodie ipnotiche, invitando a scoprire l’identità di Nicola Felpieri e il viaggio musicale della band.