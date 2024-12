Il Maestro Muti rimprovera i politici: ‘Spegnete il telefono’ al concerto di Natale al Senato

Il maestro Riccardo Muti ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al XXVII Concerto di Natale al Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo concerto, che si è tenuto il 22 dicembre, ha visto la partecipazione di politici e alte cariche dello Stato, con i banchi del governo sostituiti da sedie dorate. L’Orchestra Giovanile, fondata nel 2004 grazie all’iniziativa di Muti, ha celebrato quest’anno il ventennale dalla sua creazione.

Durante l’esibizione, che includeva l’ouverture Coriolano op.62 di Beethoven, il maestro ha dovuto interrompere il concerto a causa del suono di un cellulare che ha squillato, suscitando ironia e disappunto. Riccardo Muti, scherzando ma con un certo dispiacere, ha esclamato: “Stutatelo ‘sto telefono! Pensavo che il suono fosse nella partitura”, mostrando la sua volontà di mantenere la serietà dell’evento.

Tra i presenti, il Presidente Mattarella era seduto in prima fila, mentre la premier Giorgia Meloni si trovava in un vertice in Lapponia. Gli ospiti includevano il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente dell’Agcom Giacomo La Sorella. Questo è stato il quarto concerto diretto da Muti a Palazzo Madama, dopo le edizioni del 2005, 2009, 2012 e 2019.

Alla fine del concerto, Muti ha ricevuto una campanella d’oro dal presidente del Senato Ignazio La Russa in segno di gratitudine e ammirazione, con La Russa che ha scherzato sul fatto che la campanella viene usata per riportare ordine nel Senato. Muti, in modo giocoso, ha chiesto se la campanella fosse realmente d’oro, sottolineando che “questo è il tesoro più prezioso della nostra Italia”, riferendosi all’importanza dell’arte.

Il concerto ha concluso con una standing ovation, dimostrando il grande apprezzamento del pubblico per la musica e l’interpretazione del maestro Muti, testimoniando il valore dell’arte nella cultura italiana.