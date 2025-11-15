Il maestro e la fragilità dello sport in Italia

Nel film «Il maestro» di Andrea Di Stefano, lo sport diventa una metafora della fragilità umana e del desiderio di libertà. Racconta la storia di Raul Gatti, un ex tennista interpretato da Piefrancesco Favino, che tenta di ritrovare la sua strada insegnando tennis a un giovane talento, Felice, il cui padre lo affida a lui in modo avventato. Felice, interpretato da Tiziano Menichelli, è un promettente giocatore schiacciato dalle aspettative e dalla rigidità del padre, un ingegnere con metodi di allenamento poco flessibili.

Man mano che la trama si sviluppa, si esplora un’Italia in trasformazione, con Raul e Felice che incarnano le difficoltà di lidi diversi: Felice è intrappolato in una realtà borghese, mentre Raul affronta le sue fragilità in un mondo tennistico spietato. Il film, ricco di personaggi ben caratterizzati, presenta un Raul sì debole, ma capace di essere un padre, anche se per breve tempo.

Di Stefano crea una narrazione che combina comedy e amaro, allontanandosi dal buonismo, tipico di alcuni film americani. Il risultato è una pellicola che colpisce al cuore, grazie all’intensa interpretazione di Favino.

Un’altra opera presentata è «I colori del tempo» di Cédric Klapisch, un film che segue le storie incrociate di un gruppo di cugini eredi di una casa di campagna in Francia. Pur utilizzando soluzioni visive non sempre convincenti, il film riesce a mantenere un certo fascino.

Infine, «To a land unknown» di Mahdi Fleifel narra la diaspora palestinese attraverso la vita di due cugini bloccati ad Atene, rivelando le sfide e le speranze dei migranti.