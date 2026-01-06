12.5 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Politica

Il M5S critica la gestione degli incentivi in Italia

Il M5S critica la gestione degli incentivi in Italia

Il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli critica duramente la gestione degli incentivi alle imprese da parte del governo, definendola irresponsabile e propagandistica. Patuanelli spiega che inizialmente l’incentivo Transizione 4.0 copriva il 50% degli investimenti, ma poi il governo lo ha ridotto al 20% e successivamente ha introdotto la Transizione 5.0, che in realtà non ha funzionato a causa della burocrazia e della mancanza di fondi.

Secondo Patuanelli, la strategia del governo è stata quella di cambiare il nome dell’incentivo per far credere di averlo rilanciato, ma in realtà non ha fatto altro che tagliare i fondi e bloccare gli investimenti. Le conseguenze per le imprese sono gravi, con produzione bloccata, cantieri congelati e scelte industriali sospese.

Il giudizio di Patuanelli è netto: la gestione degli incentivi da parte del governo non è politica industriale, ma improvvisazione, propaganda e dilettantismo. La proposta del Movimento 5 Stelle è quella di tornare alla Transizione 4.0 originale, abbandonando la logica degli ammortamenti e cancellando la Transizione 5.0. Patuanelli sottolinea che è necessario agire subito per evitare che le imprese subiscano ulteriori danni.

