Il M5S critica la gestione degli incentivi in Italia

Il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli critica duramente la gestione degli incentivi alle imprese da parte del governo, definendola irresponsabile e propagandistica. Patuanelli spiega che inizialmente l’incentivo Transizione 4.0 copriva il 50% degli investimenti, ma poi il governo lo ha ridotto al 20% e successivamente ha introdotto la Transizione 5.0, che in realtà non ha funzionato a causa della burocrazia e della mancanza di fondi.

Secondo Patuanelli, la strategia del governo è stata quella di cambiare il nome dell’incentivo per far credere di averlo rilanciato, ma in realtà non ha fatto altro che tagliare i fondi e bloccare gli investimenti. Le conseguenze per le imprese sono gravi, con produzione bloccata, cantieri congelati e scelte industriali sospese.

Il giudizio di Patuanelli è netto: la gestione degli incentivi da parte del governo non è politica industriale, ma improvvisazione, propaganda e dilettantismo. La proposta del Movimento 5 Stelle è quella di tornare alla Transizione 4.0 originale, abbandonando la logica degli ammortamenti e cancellando la Transizione 5.0. Patuanelli sottolinea che è necessario agire subito per evitare che le imprese subiscano ulteriori danni.