Il M5S al Parlamento UE con cartelli contro il piano di riarmo

Il Movimento Cinque Stelle ha protestato oggi, 11 marzo, al Parlamento europeo di Strasburgo contro il piano di riarmo italiano, il quale prevede uno stanziamento fino a 30 miliardi per l’industria bellica. Deputati, senatori ed europarlamentari hanno esposto uno striscione con la scritta “Basta soldi per le armi”, esprimendo così il forte dissenso dei cittadini nei confronti di questa iniziativa. Il Movimento avverte che questa decisione, sostenuta dal governo di Giorgia Meloni, porterà a ulteriori tagli in settori cruciali come sanità, istruzione e welfare.

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha criticato Ursula von der Leyen, affermando che la presidente della Commissione europea sta guidando l’Unione verso un’economia di guerra. Ha contestato l’affermazione di von der Leyen secondo cui l’Europa investirebbe meno della Russia, sostenendo che non è una questione di quantità di investimenti, ma di qualità. Secondo Conte, il piano ReArmEu rappresenta un investimento errato, e ci dovrebbe essere un impegno maggiore per sviluppare un serio progetto di difesa comune basato su coordinamento e strategie integrate.

Conte ha dichiarato che l’approccio attuale alimenta l’insicurezza anziché promuovere pace e dialogo, avvertendo che l’atteggiamento dei governanti europei rischia di condurre a un’escalation militare. Egli ha concluso affermando che la direzione intrapresa crea una prospettiva di guerra piuttosto che di pace, sottolineando l’urgenza di ripensare la sicurezza collettiva in un contesto di mediazione e dialogo.