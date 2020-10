Max Pezzali, Qualcosa di nuovo: il singolo che dà il titolo al nuovo album dell’ex 883 in arrivo nel mese di ottobre 2020.

Nuovo singolo per Max Pezzali, ad anticipare ulteriormente l’arrivo del suo prossimo album. Stavolta il cantautore pavese si affida alla ballata che dà il titolo al suo disco, ovvero Qualcosa di nuovo. Un brano romantico che si aggiunge alle tante ballate che l’ex 883 ha scritto nel corso di circa trent’anni di gloriosa carriera.

Max Pezzali, Qualcosa di nuovo: il singolo

Il brano è arrivato online e in rotazione radiofonica il 16 ottobre 2020, con due settimane di anticipo rispetto al nuovo album. Ballata romantica prodotta da un nome importante nel nostro pop, Michele Canova, ci mostra ancora una volta il lato più sentimentale ed emozionante di Pezzali. In attesa del video ufficiale, andiamo ad ascoltarla attraverso l’official lyric video:

Qualcosa di nuovo: i dettagli sul nuovo album

All’interno di Qualcosa di nuovo saranno raccolti tutti i singoli lanciati dal cantautore lombardo negli ultimi mesi, tra cui In questa città e Sembro matto. Il disco è in arrivo nei negozi il 30 ottobre ed è stato presentato dallo stezzo Pezzali sui social con queste parole: “Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi, anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando“.

Max Pezzali

L’artista nel corso dell’estate 2020 a causa della pandemia ha anche dovuto rinviare i suoi primi due concerti all’interno dello Stadio San Siro di Milano, culmine di una carriera che gli ha regalato soddisfazioni straordinarie. Gli appuntamenti sono però solo rimandati: le date del 2021 sono infatti già ufficiali. Non resta quindi che iniziare il countdown, sperando che la pandemia possa nel giro di qualche mese finalmente arrivare al termine.