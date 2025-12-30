Il lutto si addice ad Elettra al Teatro Biondo

Il Teatro Biondo di Palermo ospiterà, dal 7 all’11 gennaio, lo spettacolo “Il lutto si addice ad Elettra” di Eugene O’Neill, diretto da Davide Livermore. La prima rappresentazione sarà martedì 7 gennaio alle ore 21.00. Protagonisti dello spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, sono Elisabetta Pozzi e Paolo Pierobon, affiancati da Linda Gennari, Aldo Ottobrino, Marco Foschi, Davide Niccolini e Carolina Rapillo.

Il testo, tradotto e adattato da Margherita Rubino, rilegge il mito degli Atridi in chiave moderna, facendo risuonare l’eco dell’Orestea di Eschilo attraverso le lenti della psicoanalisi novecentesca. La messinscena di Livermore si svolge in uno spazio onirico e perturbante, con scenografie che richiamano le atmosfere del cinema espressionista, costumi ispirati alla fine degli anni Quaranta, luci di Aldo Mantovani e musiche originali di Daniele D’Angelo.

“Il lutto si addice ad Elettra” non è una semplice riscrittura del mito classico, ma un’opera autonoma che intreccia tragedia greca e dramma borghese, indagando le zone oscure della psiche e i conflitti familiari come archetipi eterni. Lo spettacolo è anche un omaggio allo storico allestimento diretto da Luca Ronconi, in cui Elisabetta Pozzi interpretava Lavinia, mentre oggi veste i panni di Christine Mannon, moderna Clitennestra, e Paolo Pierobon è Ezra Mannon, figura che richiama Agamennone. Ne emerge un affresco teatrale potente, in cui mito e modernità si fondono in un viaggio affascinante e disturbante nelle profondità dell’animo umano.