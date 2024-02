il lusso del resort e il costo del soggiorno

Michelle Hunziker si reca alle Maldive per lavoro, ma ne approfitta per passare due giorni di relax in un resort di lusso insieme ad una delle sue figlie piccole. Ma quanto costa il suo soggiorno?

Michelle Hunziker ha interrotto momentaneamente le prove del suo show Michelle Impossible per volare via alle Maldive. Ma la showgirl non è andata realmente in vacanza, sta solo girando uno shooting di lavoro e ne ha approfittato per passare due giorni di relax in un resort di lusso.

Come compagna di viaggio si è portata una delle due figlie piccole. Infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui abbraccia sua figlia con dietro un panorama stupendo, un bellissimo cielo rosa sul mare. Era il giorno di San Valentino e madre e figlia sono vestite abbinate. Per quanto riguarda il progetto di lavoro, sebbene i dettagli rimangano segreti, la conduttrice ha dato ai fan un assaggio condividendo alcuni scatti anticipati, che la ritraggono in bikini e con costumi interi mentre si gode le acque cristalline delle Maldive.

Michelle Hunziker ha deciso di immergersi nell’esclusivo Diamonds Thudufushi Resort insieme al suo staff, un’oasi di lusso e tranquillità dove ogni dettaglio è curato per garantire un’esperienza indimenticabile. Si possono scegliere diverse tipologie di sistemazioni. Variano dalle eleganti bungalow sulla spiaggia alle suggestive palafitte sull’acqua, tutte progettate con raffinatezza e comfort senza pari.

Questo resort di prestigio offre non solo ampie ville e una vasta gamma di servizi, ma anche un’atmosfera unica, avvolta dallo splendore delle acque cristalline e dalle spiagge di sabbia bianca. In alcune ville è anche possibile usufruire della piscina Iacuzzi e della spa.

Ma, sicuramente vi starete chiedendo quanto costa avere tutto questo.

La villetta più esclusiva del resort ha un costo di circa 3000 euro a notte e include un servizio all-inclusive.