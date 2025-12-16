Il lupo torna nel Varesotto

Il lupo è stato avvistato nuovamente nei boschi del Campo dei Fiori e la sua presenza è stata documentata anche lungo le strade di Barasso. Questo ritorno segna un evento di forte valore simbolico e naturalistico, raccontando molto dello stato dell’ambiente e della fauna selvatica in quest’area.

L’avvistamento è avvenuto in via Cassini, dove l’animale è stato ripreso in un breve video che ha fatto il giro dei social. La segnalazione è stata immediatamente inoltrata alle autorità competenti e il sindaco di Barasso ha informato la cittadinanza invitando alla prudenza, in particolare per chi possiede animali domestici.

Le verifiche del Dipartimento veterinario di Ats Insubria hanno confermato che si tratta effettivamente di un lupo, come dimostrato anche dal ritrovamento dei resti di un capriolo con evidenti segni di predazione. Gli esperti spiegano che l’animale avvistato si muove da solo e che questo rappresenta un aspetto rassicurante, in quanto non si tratta di un branco né di una zona di riproduzione, ma di un esemplare in dispersione.

Il rischio per l’uomo viene definito estremamente basso, poiché il lupo evita il contatto con le persone e difficilmente si avvicina ai centri abitati. Tuttavia, è richiesta maggiore attenzione a chi frequenta i boschi con cani al seguito, poiché un animale lasciato libero potrebbe attirare l’attenzione del predatore e innescare comportamenti difensivi. Pertanto, l’invito delle autorità è di tenere i cani sempre al guinzaglio e di avere massima prudenza durante le passeggiate.

La presenza del lupo nel Varesotto non è un episodio isolato, poiché negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni lungo l’arco alpino e prealpino. Questo fenomeno testimonia la capacità di questa specie di riconquistare spazi dai quali era scomparsa da decenni.