Il lupo solitario in Italia

Il libro “Un lupo solitario” di Adam Weymouth, edito da Iperborea e tradotto da Luca Fusari, racconta la storia di Slavc, un lupo che ha viaggiato dalla Slovenia al Veneto. L’autore ha ripercorso a piedi il viaggio di Slavc, che era stato dotato di un collare GPS per monitorare la popolazione dei lupi della zona. Il lupo sloveno ha percorso migliaia di chilometri attraverso tre nazioni, incontrando diverse persone e storie lungo il cammino.

Slavc e la sua compagna, Giulietta, hanno avuto 42 figli, dando vita a diversi branchi che oggi popolano il nord-est italiano. La specie del lupo sta cominciando ad allontanarsi dal pericolo di estinzione, ma per molti questo è un problema. Weymouth afferma che le vicende del lupo hanno sempre rispecchiato le questioni politiche degli uomini, come ad esempio il parallelismo con i migranti, vittime di mentalità che aprono i mercati e chiudono frontiere.

Il libro di Weymouth è anche una riflessione sulla mobilità e i confini, ispirata dal suo lavoro come volontario in un campo per rifugiati in Grecia. L’autore ha notato che le persone usano le stesse parole e espressioni per parlare di migranti e lupi, come “che ci fanno qui, devono andarsene, non ho problema con loro ma questa è casa nostra”. Weymouth sostiene che il lupo nelle favole rappresenta spesso una minaccia per la casa, ma forse il lupo vuole proprio una casa, e cerca cibo, compagnia e un posto in cui stare.

Il libro è anche un’esperienza sociale, piena di incontri con l’altro, come ad esempio con Werner e Lena in Austria, che hanno costruito recinzioni per proteggere le loro pecore dai lupi. Weymouth afferma che la soluzione è muoversi, dai luoghi e dalle proprie prese di posizione, e che il coraggio di cambiare e la speranza sono fondamentali per costruire un futuro migliore. Il libro è una storia di viaggio e una storia d’amore, ispirata da autori come Angela Carter e Cormac McCarthy.