Il lupo di Otranto è stato catturato. L’esemplare che venerdì 10 luglio aveva azzannato al polpaccio una turista di 37 anni mentre faceva jogging nei pressi della riserva naturale di Alimini era marcato stretto dai tecnici del Parco nazionale della Majella e dai carabinieri forestali.

Dopo giorni di segnalazioni che si rincorrevano e appostamenti, il lupo è stato fermato da un dardo anestetico alle 22,40 di martedì 14 luglio. Era nei dintorni della spiaggia.

“È stata un’operazione complessa, andata a buon fine grazie alla grande esperienza dei tecnici della Majella, che conoscono bene questo genere di animali”, commenta Piero Genovesi, ricercatore e responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il lupo è sotto in un centro della zona.





