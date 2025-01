Il lupo dalle zampe lunghe di cui nessuno conosce l’esistenza

Il crisocione, noto anche come “lupo dalla criniera” o “volpe coi trampoli”, è un canide poco conosciuto originario del Sud America, scientificamente classificato come chrysocyon brachyurus. Quest’animale è l’unico superstite del suo genere e proviene dalla fauna preistorica del Pleistocene, periodo che va da 2,58 milioni di anni fa fino a 11.700 anni fa. La sua caratteristica principale sono le lunghe e sottili zampe, adattate per vivere nella savana tropicale del Cerrado, dove l’erba alta è predominante.

Il crisocione ha un eccellente udito, che gli consente di rilevare le piccole prede, come armadilli, roditori e uccelli, di cui si nutre. Ha una pelliccia di colore rossiccio con “calzini” neri e può raggiungere lunghezze di coda fino a 40 centimetri. Questo animale tende a essere crepuscolare e notturno, mostrando schivanza nei confronti degli esseri umani, il che rende rari gli incontri.

La sua dieta non è solo carnivora: oltre il 50% delle sue calorie proviene dal frutto di Solanum lycocarpum, una pianta che cresce nel Cerrado brasiliano, nota per le sue proprietà benefiche sulla salute. Tuttavia, il crisocione affronta numerose minacce antropiche, tra cui la frammentazione del suo habitat dovuta all’agricoltura e alle infrastrutture, nonché l’esposizione a malattie.

Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), nel 2015 si stimava che circa 17.000 crisocioni adulti popolassero le regioni di Brasile, Argentina, Bolivia, Paraguay e Perù. Questo canide è classificato come “prossimo alla minaccia” nella Lista Rossa della IUCN.

È importante sottolineare le differenze tra il crisocione e altri canidi. Ad esempio, si distingue dal coyote, che è più piccolo e proviene dal Nord America, e dal lupo grigio, con cui condivide un aspetto simile ai cani ma differisce in relazione filogenetica. Inoltre, non bisogna confonderlo con la chilla, o volpe grigia sudamericana, che appartiene a un genere diverso di canidi.

Il crisocione rappresenta una delle tante meraviglie della biodiversità del Sud America, rimanendo avvolto da un velo di mistero e raramente osservato nel suo habitat naturale.